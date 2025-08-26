Спустя шесть часов потушили лесной пожар в Цимлянском районе

Фото: МЧС России

В Цимлянском районе потушили крупный лесной пожар. Спасатели ликвидировали огонь спустя шесть часов.Происшествие случилось днем 25 августа в станице Красноярской. В этот день в Ростовской области действовала чрезвычайна пожароопасность. Возможно, это и стало причиной возгорания.По информации донского МЧС, на месте работали 20 огнеборцев и пять единиц спецтехники.Площадь возгорания составила 9,2 гектара деревьев и кустарников. Остановить распространение огня удалось через четыре часа. А еще через два часа, к 22:00, пожар полностью ликвидировали.