Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Спустя шесть часов потушили лесной пожар в Цимлянском районе

Спустя шесть часов потушили лесной пожар в Цимлянском районе
В Цимлянском районе потушили крупный лесной пожар. Спасатели ликвидировали огонь спустя шесть часов.

Происшествие случилось днем 25 августа в станице Красноярской. В этот день в Ростовской области действовала чрезвычайна пожароопасность. Возможно, это и стало причиной возгорания.

По информации донского МЧС, на месте работали 20 огнеборцев и пять единиц спецтехники.

Площадь возгорания составила 9,2 гектара деревьев и кустарников. Остановить распространение огня удалось через четыре часа. А еще через два часа, к 22:00, пожар полностью ликвидировали.
Фото: МЧС России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.