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В Ростовской области 48-летний мужчина незаконно хранил оружие у себя дома

В Ростовской области 48-летний мужчина незаконно хранил оружие у себя дома
В Орловском районе Ростовской области мужчина незаконно хранил в своем доме оружие. Об этом рассказали в УТ МВД России по СКФО.

Дома у судимого ранее жителя обнаружили охотничий карабин и 50 патронов калибра 223 Rem в рабочем состоянии.

По словам хозяина, ружье и патроны достались ему от отца в 2021 году. С того времени он хранил их дома без необходимого разрешения.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сказано в сообщении.
Фото: УТ МВД России по СКФО.
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