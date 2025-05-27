В Ростовской области 48-летний мужчина незаконно хранил оружие у себя дома

Фото: УТ МВД России по СКФО.

В Орловском районе Ростовской области мужчина незаконно хранил в своем доме оружие. Об этом рассказали в УТ МВД России по СКФО.Дома у судимого ранее жителя обнаружили охотничий карабин и 50 патронов калибра 223 Rem в рабочем состоянии.По словам хозяина, ружье и патроны достались ему от отца в 2021 году. С того времени он хранил их дома без необходимого разрешения.- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сказано в сообщении.