В Ростове троллейбусы №№ 8, 10 и 12 не будут ходить до 30 мая

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До понедельника, 30 мая, в Ростове не будут ходить три троллейбусных маршрута. Речь идет о №№ 8, 10 и 12. Об этом сообщили в мэрии Ростова.Троллейбусы перестали ходить утром 28 мая. Это связано с аварийными работами на электрооборудовании, которые проводит АО «Теплокоммунэнерго». В связи с этим контактной сети на этих маршрутах нет.Восстановить движение обещают к утру 30 мая. А пока ростовчанам приходится искать другие способы поездок.