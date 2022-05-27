В Ростове троллейбусы №№ 8, 10 и 12 не будут ходить до 30 мая
До понедельника, 30 мая, в Ростове не будут ходить три троллейбусных маршрута. Речь идет о №№ 8, 10 и 12. Об этом сообщили в мэрии Ростова.
Троллейбусы перестали ходить утром 28 мая. Это связано с аварийными работами на электрооборудовании, которые проводит АО «Теплокоммунэнерго». В связи с этим контактной сети на этих маршрутах нет.
Восстановить движение обещают к утру 30 мая. А пока ростовчанам приходится искать другие способы поездок.