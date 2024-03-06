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В центре Ростова сломанные ветки повисли над головами пешеходов

В центре Ростова сломанные ветки повисли над головами пешеходов
Жители Ростова просят убрать нависшие над головами пешеходов ветви. Об этом горожане сообщили в соцсетях 6 марта.

По словам местных жителей, ветви обломились во дворе жилого дома на улице Народного Ополчения. На снимках видно, что крупные части растений свисают прямо над головами пешеходов.

- Никто отломанные ветки не убирает. Мусор из жбанов разносит по всему двору. И это центр города! Где коммунальщики? - возмутились горожане.

Не исключено, что на участке могут пострадать ростовчане. Ветки могут рухнуть уже в ближайшее время.
Фото: СоцСети
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