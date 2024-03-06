В центре Ростова сломанные ветки повисли над головами пешеходов

Фото: СоцСети

Жители Ростова просят убрать нависшие над головами пешеходов ветви. Об этом горожане сообщили в соцсетях 6 марта.По словам местных жителей, ветви обломились во дворе жилого дома на улице Народного Ополчения. На снимках видно, что крупные части растений свисают прямо над головами пешеходов.- Никто отломанные ветки не убирает. Мусор из жбанов разносит по всему двору. И это центр города! Где коммунальщики? - возмутились горожане.Не исключено, что на участке могут пострадать ростовчане. Ветки могут рухнуть уже в ближайшее время.