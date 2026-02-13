Новости
В Ростове травмпункты пустуют не смотря сильный гололед

В донской столице 13 февраля пошел ледяной дождь. Дороги города покрылись коркой льда, из-за чего ходить по улицам стало небезопасно. В предыдущий гололёд травмпункты города были переполнены. В начале февраля около полутысячи человек пострадали из-за гололёда. По состоянию на 13 февраля, ситуация выглядит благополучней.

В центральных травмпунктах города, несмотря на тревожную ситуацию, нет большого наплыва пациентов. Например, в отделении больницы №4, расположенном по адресу Социалистическая, 160, почти нет травмированных. В травмпункте ЦГБ им. Семашко аналогичная ситуация.

Сами специалисты отмечают, что люди с травмами обращаются, но массовости как таковой нет. 
Фото: Дондей
