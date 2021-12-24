Более 300 ростовчан обратились в травмпункты из-за гололеда

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Сильнейший снегопад и перепад температур в Ростове спровоцировали сильный гололед на дорогах города. Только за последние сутки различные травмы получили несколько сотен ростовчан.В департаменте здравоохранения Ростова сообщили, что с 27 по 28 декабря в травмпункты Ростова за помощью медиков обратились более 400 человек. Госпитализация понадобилась 22 пациентам. В настоящее время на стационарном лечении в больнице остаются 20 человек.Власти города предупреждают, что в ближайшие сутки в городе ожидается дождь. В связке с понижением температуры дороги покроются коркой льда, что может стать причиной ЧП.Жителям донского региона рекомендуется быть предельно аккуратными. Чтобы избежать серьезных ушибов и переломов, нужно носить обувь с протекторной подошвой и ходить по «протоптанным» и обработанным реагентами тротуарам.