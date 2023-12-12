В травмпункты Ростова из-за гололеда обратились более 300 человек

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону более 300 человек обратились к медикам из-за гололеда. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.С утра 11 декабря за медицинской помощью обратилось 333 человека. Из них – 71 ребенок. По словам самих пострадавших, травматологические отделения больниц переполнены, люди с переломами и ушибами лежат в коридорах. Рук медиков на всех буквально не хватает.- У нас так: ходячие помогают лежачим, а лежачие тем, кто рядом лежит рядом, - рассказала пациентка больницы. - Я лежу с переломом руки и помогаю пациентам с переломом ноги. Подношу воду, помогаю приподняться и поесть. Очень жаль медиков. Они работают наизнос, поэтому помогаем им.Непростую ситуацию в медучреждениях подтверждают и власти. Система здравоохранения Ростовской области работает в напряжённом режиме: усилено количество дежурных смен, привлечены дополнительные бригады скорой медицинской помощи.Коммунальщики тем временем пытаются убрать лед с проезжей части и тротуаров, рассыпают песок и реагенты. В ближайшие сутки ситуация не улучшится. МЧС уже предупредило жителей о гололеде и 13 декабря. Людей просят без необходимости не выходить на улицу и быть предельно внимательными.