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В Ростове число пострадавших из-за гололеда увеличилось до 256 человек

В Ростове число пострадавших из-за гололеда увеличилось до 256 человек
В Ростове продолжает расти количество пострадавших во время гололеда. В период с 11 по 12 декабря в травмпункты обратились 256 человек.

По информации министра здравоохранения региона Юрия Кобзева, всего за несколько дней травмы получили порядка 600 человек. Горожане поступают в больницы с открытыми переломами, ушибами и черепно-мозговыми травмами.

Отделения травматологии работают почти на пределе. Они загружены на 85%, а в некоторых местах и на 98%. БСМП переполнены.

Гололед образовался на улицах Ростова еще на выходных. К началу рабочей недели подо льдом оказались все дороги и тротуары. Тонкой коркой застывшей воды покрылись машины, здания и ветки деревьев.

Из-за сильного гололеда в Ростове ввели режим ЧС. Некоторые школы области перешли на дистанционное обучение. В Ростове 13 декабря в учебное учреждение не пошли 70% школьников.
Фото: Rostov.ru.
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