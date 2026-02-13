Новости
Рыбакам из Ростовской области спасатели советуют «сматывать удочки»

Рыбакам из Ростовской области спасатели советуют «сматывать удочки». Потепление привело к тому, что толщина льда на водоёмах меняется на несколько сантиметров ежедневно.

Спасатели областной службы спасения на воде проводили замеры толщины льда и пришли к выводу, что она может меняться в течение суток. Разница составила пять сантиметров. Донским рыбакам посоветовали не рисковать и завершить рыбалку, чтобы избежать возможных происшествий на льду.

По данным синоптиков, днём температура в Ростовской области поднимется до +14 градусов. Морозы прекратятся со следующей недели, но ночью могут быть небольшие заморозки до -2 градусов. Также в ближайшие дни в регионе ожидается снег с дождём.
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
