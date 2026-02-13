Новости
Солнце превратилось в огромный смайлик с двумя крупными пятнами

Солнце превратилось в гигантский смайлик из-за пятен размером в 1,5 миллиона километров. Об этом сообщили специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.

На Солнце в настоящее время наблюдаются две активные области. Они образуют два глаза огромного, размером 1,5 миллиона километров, смайлика. Но энергии в них нет, вспышки не заметны в течение 12 часов.

Солнечная активность начала стремительно падать. Магнитные бури стоит ждать 14 февраля. Однако геомагнитные удары будут слабыми.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
