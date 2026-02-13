Энергоблок №2 Ростовской АЭС будет выведен в плановый капремонт с элементами модернизации

Фото: АЭС.

Энергоблок № 2 Ростовской АЭС введут в плановый капремонт с элементами модернизации. Регулярное проведение ремонтов на российских АЭС направлено на поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования и надёжное энергоснабжение потребителей.Ремонт начнут проводить с 15 февраля этого года. Волгодонские атомщики выполнят работы на реакторной установке с частичной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования РУ и всех трех систем безопасности.Капремонт цилиндра низкого давления турбины и средний ремонт турбогенератора с выводом ротора, а также ремонт основного оборудования запланированы в турбинном отделении.- Комплекс предстоящих плановых ремонтных работ направлен на поддержание стабильного рабочего состояния оборудования энергоблока и гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Помимо ремонтных работ, в период ППР запланированы мероприятия по модернизации. В частности, будут модернизированы системы аварийного энергоснабжения и сетей освещения внешних и общестанционных объектов Ростовской АЭС, - сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.Энергоблок № 2 Ростовской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию в 2010 году. За это время он выработал более 128,6 миллиарда кВтч электроэнергии. Этого объема энергии достаточно, к примеру, для обеспечения нужд всех потребителей региона в течение шести лет.