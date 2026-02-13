Таксист из Ростова рассказал о причинах повышения цен на поездки в непогоду

Фото: соцсети

Ростовский блогер и таксист Шухрат Мирзоев рассказал о причинах повышения цен на поездки в неблагоприятные погодные условия. Он подчеркнул, что тарифы увеличивают агрегаторы такси, а не водители. Эти компании анализируют погодные условия и состояние дорог, чтобы определить стоимость поездки.Утром 13 февраля многие службы такси подняли цены на свои услуги, что вызвало недовольство среди горожан. Шухрат Мирзоев записал видеообращение, увидев жалобы в интернете.Таксист также отметил, что в такие дни работать водителям становится сложнее: некоторые попадают в ДТП, другие сталкиваются с трудностями при посадке пассажиров.- Попробуйте сами сесть за руль. Ладно центральные улицы, но вы же любите к подъездам, чтоб подъезжали. А вы знаете, сколько таксистов сегодня застряло?, - отметил водитель.Шухрат Мирзоев также выразил удивление по поводу того, что пассажиры редко выражают благодарность водителям за низкие цены и оставляют чаевые.