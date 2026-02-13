Новости
Два крупных пожара из-за обогревателей потушили в Ростовской области

Неосторожное обращение с электрообогревательными приборами привело к двум крупным пожарам в Ростовской области за последнюю неделю. Обе ситуации, по данным ГУ МЧС России по региону, произошли из-за оставленных без присмотра обогревателей.


Первый инцидент зафиксирован произошел 8 февраля в Неклиновском районе. В СНТ «Рябина» Неклиновского района сгорел двухэтажный дом. По словам представителей МЧС, причиной возгорания стало то, что семья, уезжая в город, забыла выключить электрообогреватель, работавший на втором этаже дома. Ликвидацией пожара на площади 30 квадратных метров занимались восемь пожарных расчетов с использованием двух единиц техники. Для хозяев дома возвращение домой обернулось трагедией: от строения и домашнего имущества остались лишь пепел и обгоревшие стены

Второе ЧП произошло 11 февраля в Таганроге. В частном домовладении на улице Крепость 3-я Группа произошло короткое замыкание обогревателя, что спровоцировало возгорание.

К счастью, благодаря своевременной эвакуации жильцов до прибытия спасателей, обошлось без пострадавших. Однако огонь успел уничтожить хозяйственную постройку площадью 24 квадратных метра и кровлю дома – 10 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
