В Ростове женщина пострадала, поскользнувшись на льду у дома в Александровке

В Ростове женщина пострадала, поскользнувшись на льду у дома в Александровке. Об этом сообщил глава администрации Пролетарского района Зураб Киладзе у себя в социальных сетях 13 февраля.

Происшествие случилось 12 февраля. В тот день ростовчанка шла по дороге у дома на проспекте 40-летия Победы, 330. По предварительной версии, горожанка неожиданно поскользнулась на обледеневшей поверхности. Женщина не смогла удержать равновесие и жестко упала на асфальт. Мимо проходящие жители увидели ее падение. Очевидцы подбежали ней, чтобы помочь встать, но, увидев ее состояние, решили вызвать скорую помощь.

Чиновник рассказал, что в настоящий момент жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. За плохую противогололедную обработку подрядную организацию оштрафуют.

В Ростовской области до вечера 15 февраля действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Перепады температур повлияли на образование ледяной корки в некоторых районах донского региона.
Фото: Дондей
