В ЦБ объяснили январский рост цен в Ростовской области

Фото: Donday

Центральный банк Российской Федерации предоставил подробное объяснение причин ускорения роста цен в Ростовской области в январе 2026 года. По данным регулятора, на динамику цен повлияли комплекс факторов, включая налоговые изменения, сезонность и погодные условияВ пресс-службе ЦБ РФ сообщается, что январский скачок цен был обусловлен несколькими основными причинами. Во-первых, это повышение НДС и акцизов, а также индексация регулируемых тарифов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что перенос повышения НДС на цены в начале 2026 года произошел активнее, чем в 2019 году, когда компании отложили этот процесс до конца года.Во-вторых, существенное влияние оказал сезонный фактор. Неблагоприятные погодные условия привели к увеличению расходов тепличных хозяйств на отопление и освещение, а также к росту затрат на хранение урожая. Это стало причиной подорожания овощей.Аналитики ЦБ фиксировали рост цен на капусту, лук, морковь и яблоки в начале февраля, связывая это как с погодными условиями, так и с сезонным всплеском спроса в предновогодний период. Также в начале февраля наблюдалось повышение цен на говядину, свинину, яйца и сметану.Кроме того, рост цен на бензин, табак и алкоголь напрямую связан с увеличением акцизов на эти товары.Примечательно, что, несмотря на январское ускорение инфляции, ее общий уровень в России по итогам 2025 года составил 5,6%, что оказалось ниже прогнозов Банка России. Такое замедление было достигнуто благодаря сдержанной динамике цен на плодоовощную продукцию и отсутствию существенного ускорения переноса повышения НДС на цены в декабре 2025 года.