Ростовчанам пообещали отремонтировать протекающую трубу на 2-й Краснодарской после потепления

Фото от читательницы.

В Ростове жителям улицы 2-я Краснодарская сообщили, что устранить аварию на трубопроводе только после повышения температуры воздуха. Прорыв трубы произошёл еще в декабре 2025 года. В результате около десяти дней не было отопления и горячей воды. В это же время в Советском районе отключали электричество из-за замены опоры. После новогодних праздников проблему с трубой так и не устранили. Сейчас уже середина февраля, а повреждение продолжает течь.По словам жительницы района, с трубы идёт пар, а на месте аварии образовался ледяной сталактит.Ростовчане вновь обратились в коммунальные службы. На следующий день рабочие приехали, установили ограждение и уехали, не устранив повреждение. Жители начали писать жалобы в соцсетях главы города с просьбой решить проблему.— На данный момент технически невозможно провести ремонт участка тепловой сети на улице 2-я Краснодарская. Работы запланированы после наступления положительной температуры воздуха. Вопрос находится под постоянным контролем ООО РТС, — сообщили в администрации.На следующей неделе ожидается потепление — температура воздуха поднимется до +6 градусов. Ростовчане надеются, что такая погода позволит наконец провести ремонтные работы.