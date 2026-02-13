Фото: Дондей

Ростовчанин собрал более тысячи подписей за сохранение троллейбусов. Активист Илья Наздрашов считает, что данный вид транспорта необходим городу. Троллейбусные маршруты не только нужно сохранить, но и приумножить. За это проголосовали более тысячи человек. Акция по сбору продолжится как минимум до весны. После все имеющиеся данные передадут губернатору Юрий Слюсарю.Напомним, что ранее опубликовали документ по модернизации сферы общественного транспорта. В нем говорилось об почти полной отмене троллейбусных маршрутов. Их планируют заменить другими видами транспорта.По недавним сведениям, городские власти все-таки намерены отменить часть маршрутов. Как отметили депутаты на рабочей встречи по обсуждении стратегии развития городского транспорта, сохранить все направления является нерентабельным и накладным для бюджета. Но троллейбусы в городе останутся.В дополнение к этому, планируется приобрести примерно 24 единицы оборудования и провести ремонт контактных линий.