Ростовчанин собрал более тысячи подписей за сохранение троллейбусов
Ростовчанин собрал более тысячи подписей за сохранение троллейбусов. Активист Илья Наздрашов считает, что данный вид транспорта необходим городу. Троллейбусные маршруты не только нужно сохранить, но и приумножить. За это проголосовали более тысячи человек. Акция по сбору продолжится как минимум до весны. После все имеющиеся данные передадут губернатору Юрий Слюсарю.
Напомним, что ранее опубликовали документ по модернизации сферы общественного транспорта. В нем говорилось об почти полной отмене троллейбусных маршрутов. Их планируют заменить другими видами транспорта.
По недавним сведениям, городские власти все-таки намерены отменить часть маршрутов. Как отметили депутаты на рабочей встречи по обсуждении стратегии развития городского транспорта, сохранить все направления является нерентабельным и накладным для бюджета. Но троллейбусы в городе останутся.
В дополнение к этому, планируется приобрести примерно 24 единицы оборудования и провести ремонт контактных линий.