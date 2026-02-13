Новости
Врача и замглавврача Азовской больницы подозревают в мошенничестве

В Ростовской области ведутся следственные действия в отношении двух медицинских работников одной из больниц Азовского района, которых подозревают в служебном подлоге и мошенничестве. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

По предварительным данным следствия, заместитель главного врача больницы подозревается в том, что подписывал табели учета рабочего времени своей коллеги, которая фактически не исполняла свои трудовые обязанности. В результате таких действий, медработник, по версии следствия, получила заработную плату на общую сумму свыше 325 тысяч рублей, несмотря на отсутствие на рабочем месте.

В отношении врача, чьи табели были подписаны, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Для заместителя главного врача дело оказалось более серьезным: помимо пособничества в мошенничестве, ему инкриминируются также злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Фото: Donday
