Врача и замглавврача Азовской больницы подозревают в мошенничестве

Фото: Donday

В Ростовской области ведутся следственные действия в отношении двух медицинских работников одной из больниц Азовского района, которых подозревают в служебном подлоге и мошенничестве. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области.По предварительным данным следствия, заместитель главного врача больницы подозревается в том, что подписывал табели учета рабочего времени своей коллеги, которая фактически не исполняла свои трудовые обязанности. В результате таких действий, медработник, по версии следствия, получила заработную плату на общую сумму свыше 325 тысяч рублей, несмотря на отсутствие на рабочем месте.В отношении врача, чьи табели были подписаны, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Для заместителя главного врача дело оказалось более серьезным: помимо пособничества в мошенничестве, ему инкриминируются также злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.