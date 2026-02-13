На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается снегопад
Водителей Ростовской области предупредили о снеге на автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе Автодора.
Согласно прогнозам метеорологов, зимние осадки будут наблюдаться на трассе в дневное и вечернее время 13 февраля. Дорога также может быть заметена снегом в Московской, Тульской, Воронежской областях, а также Краснодарском крае.
В период непогоды автовладельцев призывают сохранять предельную концентрацию за рулем. Необходимо двигаться плавно, избегая резких перестроений. Помимо этого, важно соблюдать установленный скоростной режим, держать увеличенную дистанцию до впереди едущего транспорта и ориентироваться на информационные табло.