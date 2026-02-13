На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается снегопад

Фото: Соцсети

Водителей Ростовской области предупредили о снеге на автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе Автодора.Согласно прогнозам метеорологов, зимние осадки будут наблюдаться на трассе в дневное и вечернее время 13 февраля. Дорога также может быть заметена снегом в Московской, Тульской, Воронежской областях, а также Краснодарском крае.В период непогоды автовладельцев призывают сохранять предельную концентрацию за рулем. Необходимо двигаться плавно, избегая резких перестроений. Помимо этого, важно соблюдать установленный скоростной режим, держать увеличенную дистанцию до впереди едущего транспорта и ориентироваться на информационные табло.