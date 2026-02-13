В донской столице из-за гололеда произошло свыше 20 ДТП

Фото: региональная Госавтоинспекция

В Ростове-на-Дону из-за гололёда зафиксировали 23 ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.Сложная обстановка сложилась на отдельных участках дорог на подъезде к городу. В частности, в Аксайском районе произошло групповое ДТП с участием пяти транспортных средств. Кроме того, на трассе «Западный подъезд к Ростову-на-Дону» столкнулись четыре автомобиля.К счастью, в ДТП никто не пострадал.Госавтоинспекция призывает водителей быть бдительными и осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.