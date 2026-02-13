Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В донской столице из-за гололеда произошло свыше 20 ДТП

В донской столице из-за гололеда произошло свыше 20 ДТП

В Ростове-на-Дону из-за гололёда зафиксировали 23 ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Сложная обстановка сложилась на отдельных участках дорог на подъезде к городу. В частности, в Аксайском районе произошло групповое ДТП с участием пяти транспортных средств. Кроме того, на трассе «Западный подъезд к Ростову-на-Дону» столкнулись четыре автомобиля.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Госавтоинспекция призывает водителей быть бдительными и осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.
Фото: региональная Госавтоинспекция
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика