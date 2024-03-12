В Ростове стая собак растерзала 7-летнюю девочку

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В Ростове-на-Дону стая собак едва не разорвала на части ученицу начальной школы. Жуткое ЧП произошло днем 9 марта в поселке Красный Маяк.По словам близких, малышка вышла в магазин за хлебом около 13:00. На улице Звонкой к ней подбежали несколько собак. В какой-то момент четвероногий набросился на беззащитную девочку.Очевидцем происходящего стал проезжающий мимо мужчина. Он заметил, как пес таскает девочку по земле, и бросился на помощь.— Девочка сильно пострадала, откусывали мясо кусками, — пишут в соцсетях знакомые пострадавшей. — Наложили 30 швов, сейчас она в больнице.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, укусы зафиксированы на уровне поясницы и живота.По факту случившегося полиция начала проверку. Затем подключились следователи. По информации СУ СКР по Ростовской области, материалы проверки изъяли и передали в следственное управление.Как сообщили местные жители, рядом с местом ЧП находится школа. Ежедневно сотни детей направляются в учебное учреждение по этой дороге.- Собак никто не ловит, родители уже готовы с палками провожать своих детей, — пишут ростовчане.