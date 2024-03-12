Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове стая собак растерзала 7-летнюю девочку

В Ростове стая собак растерзала 7-летнюю девочку
В Ростове-на-Дону стая собак едва не разорвала на части ученицу начальной школы. Жуткое ЧП произошло днем 9 марта в поселке Красный Маяк.

По словам близких, малышка вышла в магазин за хлебом около 13:00. На улице Звонкой к ней подбежали несколько собак. В какой-то момент четвероногий набросился на беззащитную девочку.

Очевидцем происходящего стал проезжающий мимо мужчина. Он заметил, как пес таскает девочку по земле, и бросился на помощь.
— Девочка сильно пострадала, откусывали мясо кусками, — пишут в соцсетях знакомые пострадавшей. — Наложили 30 швов, сейчас она в больнице.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, укусы зафиксированы на уровне поясницы и живота.

По факту случившегося полиция начала проверку. Затем подключились следователи. По информации СУ СКР по Ростовской области, материалы проверки изъяли и передали в следственное управление.

Как сообщили местные жители, рядом с местом ЧП находится школа. Ежедневно сотни детей направляются в учебное учреждение по этой дороге.

- Собак никто не ловит, родители уже готовы с палками провожать своих детей, — пишут ростовчане.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.