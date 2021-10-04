Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Ночью в Ростове стая собак разорвала кота

Ночью в Ростове стая собак разорвала кота
На улице Майской в Ростове стая собак ночью напала на кота. Жуткие кадры от 4 октября опубликовали очевидцы в соцсетях.

По словам автора видео, все произошло в Нахичевани около 4 утра. Стая из не меньше восьми собак окружила кота, который не смог убежать, и буквально растерзала его.

Шокированые жители домов на Майской утром обнаружили части тела убитого животного. Неизвестно, были ли на собаках чипы-отметки, которые защищают от отлова. В Сети люди выразили опасения о том, что так же стая может напасть и на человека.

Фото: etorostovnadonu
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.