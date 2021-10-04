Ночью в Ростове стая собак разорвала кота

Фото: etorostovnadonu

На улице Майской в Ростове стая собак ночью напала на кота. Жуткие кадры от 4 октября опубликовали очевидцы в соцсетях.По словам автора видео, все произошло в Нахичевани около 4 утра. Стая из не меньше восьми собак окружила кота, который не смог убежать, и буквально растерзала его.Шокированые жители домов на Майской утром обнаружили части тела убитого животного. Неизвестно, были ли на собаках чипы-отметки, которые защищают от отлова. В Сети люди выразили опасения о том, что так же стая может напасть и на человека.