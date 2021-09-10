В Ростове стая собак «разорвала» иномарку

В Ростове-на-Дону стая собак «разорвала» иномарку. Происшествие случилось в ночь на 12 сентября.В тот вечер хозяйка машины, как обычно, припарковала ее рядом с домом на улице Творческой, 7 и собиралась утром поехать на работу. Когда она вышла к авто, то не поверила своим глазам. Рядом валялись запчасти, весь кузов был поцарапан. Было похоже, что его кто-то погрыз. После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что машину действительно повредили, только злоумышленники - не кто иной, как стая дворовых собак. Животные всю ночь пытались достать кошку, которая спряталась под капотом.В итоге пушистая так и осталась сидеть в машине и выскочила оттуда только утром, когда владелица автомобиля открыла капот. Она осталась целой и невредимой, но ценой тому - поврежденная иномарка, на ремонт которой потребуются десятки тысяч рублей.