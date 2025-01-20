В Ростове спустя год поисков нашли живой пропавшую 52-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону живой найдена пропавшая женщина. Информации о местонахождении Натальи Погореловой не было почти год.Женщина пропала еще 15 марта 2024 года. Она перестала отвечать на звонки и сообщения родственников. Близкие забили тревогу и написали в полицию заявление. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.Только вечером 19 января стало известно, что женщину обнаружили полицейские живой. Где все это время пропадала ростовчанка, не сообщается.