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В Ростове спустя год поисков нашли живой пропавшую 52-летнюю женщину

В Ростове спустя год поисков нашли живой пропавшую 52-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону живой найдена пропавшая женщина. Информации о местонахождении Натальи Погореловой не было почти год.

Женщина пропала еще 15 марта 2024 года. Она перестала отвечать на звонки и сообщения родственников. Близкие забили тревогу и написали в полицию заявление. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.

Только вечером 19 января стало известно, что женщину обнаружили полицейские живой. Где все это время пропадала ростовчанка, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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