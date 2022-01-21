В Ростовской области 41-летнего мужчину нашли с перерезанным горлом
В Ростовской области 41-летний мужчина был найден с ранением шеи. Трагедия произошла в Новочеркасске на Крещение.
Как сообщает портал DonDay.ru, 19 января медики приехали на вызов в квартиру по переулку Баклановскому. В ванной лежал хозяин жилища в неестественной позе с перерезанным горлом. Мужчину забрали в больницу, однако спасти пациента не удалось. От полученного ранения и потери крови он скончался.
В обстоятельствах смерти мужчины разбираются специалисты.