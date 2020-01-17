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В Ростовской области пенсионера нашли с перерезанным горлом

В Ростовской области пенсионера нашли с перерезанным горлом
Жителя Ростовской области нашли с перерезанным горлом. Ужасный случай произошёл в Азове в ночь на 20 января.

Родственники нашли раненого пенсионера в его же квартире. Как сообщает собственный источник Rostov.ru, мужчина лежал в луже крови, на его шее была глубокая рана. Рядом на полу был нож. Родные сразу вызвали скорую помощь.

Когда пенсионера доставили в больницу, он был ещё жив. К сожалению, несмотря на старания врачей, пострадавший скончался от потери крови. На вид погибшему было больше 70 лет. В обстоятельствах дела разбираются правоохранители.

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