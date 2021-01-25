В Ростове сотни жителей Суворовского остались без воды

В донской столице сотни жителей Суворовского микрорайона вторые сутки сидят без воды. О проблемах с водоснабжением Rostov.ru сообщила девушка, проживающая на улице Платона Кляты, 1.По словам жительницы 16-этажки, 26 января перестала идти холодная вода, а на следующие сутки отключили еще и горячую.- Аварийная служба Суворовского не отвечает на звонки, - рассказала девушка. - А мы второй день живем в спартанских условиях - нельзя ни в душ сходить, ни еду приготовить.Причиной отключений стали ремонтные работы. Однако срок их окончания неизвестен. В управляющей компании также не смогли предоставить оперативный комментарий.О ситуации с водоснабжением в близлежащих многоэтажках нет информации. Как показывает опыт, во время ремонтных работ если что-то и отключают, то сразу в нескольких домах, а порой и улицах.Сколько людям сидеть без холодной воды (и только ли без холодной), управляющая компания, вероятно, объяснять не намерена.