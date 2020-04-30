Сотни ростовчан остались без холодной воды из-за аварии
В Ростове из-за коммунальной аварии сотни жителей Октябрьского района остались без холодной воды.
Порыв произошёл в понедельник, 4 мая, в районе дома № 53 по улице Зоологической. Авария случилась на водопроводной линии диаметром 1 000 миллиметров.
- На время устранения аварийной ситуации ограничено холодное водоснабжение жилых домов в садоводческом товариществе «Донподход», по улицам Сентябрьская, 1-я, 2-я, 3-я и Ноябрьская, - сообщили в администрации города.
На месте аварии в настоящее время работают восемь человек и шесть единиц спецтехники.
Коммунальную аварию планируется устранить и восстановить водоснабжение к полуночи 4 мая.