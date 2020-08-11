В Ростове дома на центральных улицах на сутки останутся без холодной воды

Подачу холодной воды на сутки приостановят в центре Ростова-на-Дону. Об этом 13 августа сообщили в администрации донской столицы.Водоснабжение приостановят с 14 по 15 августа. Холодной воды не будет в домах по улице Варфоломеева от проспекта Буденновского до улицы Соколова и пересечения с Чехова, а также на улицах Малюгиной и Текучева. Отключения произойдут на улицах Варфоломеева и Черепахина, проспекте Буденновском и в переулке Приволжском. Без холодной воды останутся жители переулка Университетского.Причиной неудобств станут ремонтные работы на улице Варфоломеева. Сами отключения пройдут с 8:00 пятницы до 7:00 субботы.