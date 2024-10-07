В Ростове сотни домов на Западном останутся без воды на сутки
В Ростове-на-Дону без водоснабжения останутся сотни домов на Западном. Информацию об этом разместили на сайте Ростовводоканала 7 октября.
Причиной неудобств стало переподключение участка водопроводной сети по улице 2-й Краснодарской.
С 09:00 10 октября краны пересохнут в домах, которые расположены в границах: улица Малиновского — проспект Стачки — улица Гризодубовой — улица Батуринская — улица Заводская — улица Каширская.
Водоснабжение планируют возобновить 11 октября до 9:00. Людям рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд.