Владимир Березовский о ночной атаке: пожар, разрушения и спасение жителей Сальского района

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Глава администрации Сальского района поделился информацией о последствиях атаки дронов, произошедшей в конце июля. В публикации в социальных сетях Владимир Березовский описал масштабы разрушений, процесс эвакуации жителей из опасной зоны и работу экстренных служб.Согласно его данным, на территории района зафиксировано 13 попаданий, при этом 15 БПЛА удалось обезвредить до детонации. Основной удар пришелся по железнодорожной станции, куда было нанесено четыре попадания. Там возникла критическая ситуация из-за возгорания цистерн с топливом. Кроме того, из-за повреждений загорелись два резервуара с бензином, что привело к масштабному пожару площадью около 600 квадратных метров.Очаги возгорания также возникли на складах торгового дома, а отдельные пожары были устранены в районе кирпичного завода.Березовский сообщил, что беспилотник поразил опору ЛЭП вблизи перекрестка улиц Чернышевского и Льва Толстого, спровоцировав взрыв. В результате инцидента повреждены два многоквартирных дома и обесточены около 2800 жилых помещений.В общей сложности повреждения различной степени тяжести зафиксированы в 10 многоквартирных домах и 25 частных домовладениях. Из-за сильного задымления и угрозы повторных взрывов была организована немедленная эвакуация граждан с железнодорожного вокзала в безопасное место. Всего из зоны риска эвакуировали 481 человека.По словам Березовского, около сотни эвакуированных разместили во временном убежище, оборудованном под бомбоубежище. Более трехсот человек направили в спортивный комплекс «Юбилейная», оперативно подготовленный для приема пострадавших.В результате ночной атаки на Сальск погибли трое: местный житель и двое сотрудников Росгвардии. Водитель автомобиля, пораженного дроном на пересечении улиц Островского и Фрунзе, скончался на месте.Сотрудники Росгвардии Екатерина Куликова и Павел Покидов прибыли в Сальск для обезвреживания неразорвавшихся элементов БПЛА. Во время выполнения задачи произошел взрыв дрона, стоивший им жизни. Прощание с саперами состоялось в Ростове 30 июля в Доме офицеров. Павел Покидов и Екатерина Куликова были удостоены орденов Мужества посмертно.