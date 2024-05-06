Жители Ростова почти на месяц останутся без горячей воды с 13 мая

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В донской столице с 13 мая по 6 июня запланировано массовое отключение горячей воды. Об этом предупредил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.Десятки тысяч человек почти на месяц окажутся отрезаны от коммуникации в Западном жилом массиве. С коммунальными трудностями столкнутся люди, проживающие в границах: улица Малиновского — улица Доватора — улица Мадояна — проспект Стачки — улица Литвинова — улица 2-я Володарского — улица Заводская — улица Каширская — улица Пескова — переулок Машиностроительный — улица Разина — улица 3-я Кольцевая — улица Профсоюзная.Аналогичная ситуация коснется центра города. Речь идет о домах, расположенных в границах: улица Пушкинская — проспект Буденновский — улица Серафимовича — проспект Сиверса — улица Маркова — улица Локомотивная — улица Мечникова — улица Текучева — проспект Чехова.Также горячую воду отключат на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, а также 20-й улице, в переулках Втором и Верхоянском.Причиной временных неудобств станет подготовка теплофикационного оборудования к следующему сезону. На несколько недель рабочие остановят Ростовскую ТЭЦ-2 на ремонтные работы и займутся опрессовкой тепловых сетей.