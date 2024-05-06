Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростова почти на месяц останутся без горячей воды с 13 мая

Жители Ростова почти на месяц останутся без горячей воды с 13 мая
В донской столице с 13 мая по 6 июня запланировано массовое отключение горячей воды. Об этом предупредил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Десятки тысяч человек почти на месяц окажутся отрезаны от коммуникации в Западном жилом массиве. С коммунальными трудностями столкнутся люди, проживающие в границах: улица Малиновского — улица Доватора — улица Мадояна — проспект Стачки — улица Литвинова — улица 2-я Володарского — улица Заводская — улица Каширская — улица Пескова — переулок Машиностроительный — улица Разина — улица 3-я Кольцевая — улица Профсоюзная.

Аналогичная ситуация коснется центра города. Речь идет о домах, расположенных в границах: улица Пушкинская — проспект Буденновский — улица Серафимовича — проспект Сиверса — улица Маркова — улица Локомотивная — улица Мечникова — улица Текучева — проспект Чехова.

Также горячую воду отключат на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, а также 20-й улице, в переулках Втором и Верхоянском.

Причиной временных неудобств станет подготовка теплофикационного оборудования к следующему сезону. На несколько недель рабочие остановят Ростовскую ТЭЦ-2 на ремонтные работы и займутся опрессовкой тепловых сетей.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.