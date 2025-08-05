В Таганроге под колеса легковушки попал 20-летний мотоциклист
В Таганроге водитель автотранспорта стал виновником столкновения с 20-летним мотоциклистом.
Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 4 августа, на перекрестке улицы Чехова и Смирновского переулка. Согласно предварительным данным следствия, водитель автомобиля «Джетур», сорока четырех лет, при выполнении поворота налево на светофорном перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха».
По сведениям, полученным от областной Госавтоинспекции Ростовской области, двадцатилетний мотоциклист был доставлен в больницу.