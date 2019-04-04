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На Сельмаше в Ростове сотни домов на сутки останутся без воды

На Сельмаше в Ростове сотни домов на сутки останутся без воды
Сотни домов останутся без воды в Ростове на Сельмаше. Об этом сообщили в ростовском водоканале.

Так, с 9 часов утра 11 апреля до 9 утра 12 апреля не будет воды в границах: проспект Сельмаш – улица В. Пановой – улица Образцовая – улица Металлургическая – улица Селиванова вплоть до проспекта Шолохова.

Временные неудобства связаны с переврезкой вновь построенной перемычки диаметром 800 мм на«Пулковском водоводе». Рекомендуется запастись водой.

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