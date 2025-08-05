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Экс-голкипер «Ростов-Дона» Анастасия Лагина перешла в «Черноморочку»

Экс-голкипер «Ростов-Дона» Анастасия Лагина перешла в «Черноморочку»
Экс-голкипер «Ростов-Дона» Анастасия Лагина перешла в «Черноморочку». Об это стало известно из сообщения пресс-службы клуба.

В сезоне 2024-2025 Лагина выступала за донской клуб: провела 28 матчей, 152 отраженных броска (31%). Позже стало известно, что девушка покидает команду. Долго без клуба голкипер не пробыла. Девушка подписала контракт с командой из Новороссийска.

Лагина отметила, что ей будет интересно работать с новороссийской командой и добиваться с ней новых высот.
Фото: ГК Черноморочка
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