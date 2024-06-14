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В Ростове жители Западного на сутки останутся без холодной воды

В Ростове жители Западного на сутки останутся без холодной воды
Ростовчане с 17 июня на сутки останутся без холодной воды. Отключение запланировано в Западном жилом массиве.

С 09:00 краны пересохнут в домах, которые находятся в границах: улица 2-я Краснодарская — улица Города Ле-Ман — улица Каширская — улица Малиновского. Вернуть воду в дома обещают на следующий день — 18 июня до 09:00.

Жителям донской столицы, которые столкнутся с неудобствами, рекомендуют заранее сформировать запасы питьевой воды. Они пригодятся для бытовых нужд.
Фото: Ростов.Ру
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