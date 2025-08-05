На повышение надежности электроснабжения Ростовской области выделят 500 млн

- Министерство энергетики поддерживает программу повышения надёжности электроснабжения Ростовской области. Мы понимаем, насколько это важно для жителей, учитывая, что область сама старается привлечь средства, 500 миллионов уже сейчас будут перечислены на эту программу, - отметил Сергей Цивилев.

- В этом году мы планируем сделать упор именно на обновление техники и закупку РИСЭ. Всего планируется приобрести 321 единицу автотранспорта и спецтехники и 15 единиц РИСЭ, - отметил Игорь Сорокин.

Фото: Правительство Ростовской области

Ростовская область получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета на повышение надёжности электроснабжения. Об этом сообщил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев на рабочей встрече с заместителем губернатора Игорем Сорокиным, которая прошла в донской столице.Кроме того, по словам заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, выделенные деньги направят на приобретение техники, резервные источники электроснабжения (РИСЭ) и тому подобное.Как он отметил, программа, рассчитанная на пять лет, позволит существенно увеличить свободную мощность на электроподстанциях, модернизировать сотни километров воздушных линий электропередачи и обновить парк техники.Указанные ресурсы войдут в состав финансового обеспечения крупномасштабной инициативы по укреплению стабильности работы электросетевой инфраструктуры на период 2025-2029 годов. Данная инициатива была разработана при взаимодействии филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» и согласована с Министерством энергетики Российской Федерации.Совокупный объем финансирования, предусмотренный на указанный пятилетний период, достигает 20 миллиардов рублей. Утверждение данной программы состоялось в феврале 2025 года главой Ростовской области, Юрием Слюсарем.Глава Минэнерго России подчеркнул, что в среднем каждые полгода в ряде южных регионов фиксируется новый максимум потребления, что требует постоянной модернизации и расширения электросетевой инфраструктуры.Важно отметить, что последние три года были сложными с точки зрения стабильной работы энергосистемы региона. Так, в июле 2025 года в Ростовской области зафиксировали рекордный пик потребления электроэнергии — 3,5 тысячи мегаватт.