Ростов стал лидером по количеству заболевших коронавирусом за сутки в регионе

В Ростове-на-Дону больше новых зараженных коронавирусом, чем в других муниципалитетах региона. С 15 на 16 января в области инфекцию выявили у 393 человек.Случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 44 городах и районах донского региона. В Ростове – 137 инфицированных, в Батайске, Новочеркасске, Волгодонске, Новошахтинске, Сальском и Неклиновском районах – по 13. Диагноз «коронавирус» подтвердился у 12 человек в Таганроге, у стольких же – в Миллеровском районе. По 11 жителей заразились в Красносулинском районе и Гуково. 10 заболевших проживают в Куйбышевском районе, по девять – в Верхнедонском районе и Шахтах, по восемь – в Зимовниковском, Чертковском и Егорлыкском районах, семь – в Каменске-Шахтинском, по шесть – в Азовском районе и Зверево.Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по пять человек в Аксайском районе и Азове, по три - в Пролетарском, Ремонтненском, Тарасовском, Тацинском, Усть-Донецком, Цимлянском, Боковском, Веселовском, Матвеево-Курганском, Песчанокопском и Пролетарском районах. По два заболевших зафиксировано в Орловском, Семикаракорском, Целинском и Обливском районах, по одному – в Шолоховском, Советском, Кагальницком, Октябрьском, Волгодонском и Багаевском районах.