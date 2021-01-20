Наибольшее число новых заболевших COVID-19 составили жители Ростова

Жители Ростова-на-Дону составили большую часть новых инфицированных коронавирусом. За сутки с 21 по 22 января COVID-19 подхватил 391 человек, из которых 151 — житель донской столицы.В Таганроге выявили 12 заболевших человек, в Батайске и Новошахтинске — по 11. В Новочеркасске диагноз подтвердился у 10 человек, в Азовском, Миллеровском, Неклиновском, Сальском районах и городе Каменске-Шахтинском — по девять. По восемь человек стали пациентами с COVID-19 в Шахтах, Красносулинском, Семикаракорском и Мясниковском районах.С вирусом начали бороться семь жителей Волгодонска. По шесть человек подхватили инфекцию в Гуково, Зверево и Аксайском районе. В Зерноградском, Куйбышевском, Белокалитвинском районах медики зафиксировали по пять случаев заражения. По четыре человека получили положительные тесты в Веселовском, Верхнедонском, Орловском, Матвеево-Курганском, Волгодонском районах и Донецке.В Заветинском, Милютинском, Егорлыкском, Багаевском, Зимовниковском, Кашарском заболели по три дончанина. Аналогичная ситуация и в Усть-Донецком, Октябрьском, Шолоховском, Дубовском и в Азове. В Дубовском, Морозовском, Константиновском, Мартыновском, Целинском, Тацинском и Каменском коронавирус обнаружили у двух человек в каждом муниципалитете. Меньше всего инфицированных в Ремонтненском, Тарасовском, Цимлянском, Родионово-Несветайском, Боковском, Обливском, Чертковском и Пролетарском. На территории этих районов COVID-19 подхватили по одному жителю.С начала пандемии вирус обнаружили у 60 269 человек. По информации правительства области, из них 2 448 пациентов скончались. Как правило, COVID-19 поражает легкие и усугубляет хронические заболевания, что приводит к летальному исходу.