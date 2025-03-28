В Ростовской области установили 5 карантинных зон из-за калифорнийской щитовки

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Россельхознадзор Ростовской области информирует жителей о расширении ареала опасного насекомого-вредителя – калифорнийской щитовки.На данный момент в Ростовской области установлено 5 карантинных территорий в связи с обнаружением калифорнийской щитовки. Этот паразит повреждает свыше 150 разновидностей растений, в большей степени косточковые и семечковые культуры, такие как яблоня, груша, абрикос и черешня.Зрелые особи щитовки лишены конечностей и покрыты защитным панцирем, который и дал название этому виду. Самки визуально напоминают мелкие соринки, прилипшие к поверхности листвы или коры.Щитовки формируют группы на различных участках растений, высасывая сок, что провоцирует возникновение трещин в коре, раннее опадение листьев, замедленный рост побегов, засыхание ветвей и осыпание плодов. Молодые саженцы замедляются в развитии и могут погибнуть.Для борьбы с вредителем необходимо провести обрезку кроны, убрать сухие и пораженные ветви, выкорчевать старые деревья и кустарники, а также уничтожить прикорневую молодь. Все удаленные части подлежат сжиганию. До начала распускания почек, при достижении среднесуточной температуры +5 °С, рекомендуется проводить обработку деревьев специализированными средствами.Возможно применение мыльного раствора для удаления щитовок, осторожно протирая растения влажными салфетками. Этиловый спирт также демонстрирует эффективность, однако его применение нежелательно на молодой листве и распускающихся бутонах.В регионах, где введен карантинный режим, запрещается вывоз и реализация необработанных плодов и саженцев. Особое внимание уделяется сельскохозяйственной технике, задействованной на карантинной территории. Её применение на других участках возможно только после проведения очистки и дезинфекции.