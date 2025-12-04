Фото: Дондей

Владельцы лошадей после сноса конюшен на ростовском ипподроме обратились в полицию. Об этом информирует портал DonDay со ссылкой на представителя конного сообщества Надежду Зубкову.Новость о его закрытии появилась 10 октября. Покинуть территорию конникам было необходимо до 28 ноября. Представители конного сообществ в день закрытия отказались покидать территорию, поскольку животных вывозить некуда. Владелец пошел на уступки и разрешил оставить лошадей. Кроме того, от правительства области стало известно, что конникам продлили срок содержания животных до 1 мая 2026 года.Но 3 декабря произошло то, чего никто не ожидал. На территорию приехала специальная техника и начала сносить летние конюшни в дальней части. Процесс смог остановить лишь замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко, по указанию которого техника покинула территорию, оставив за собой руины.Предварительно, было разрушено 20 летних конюшен. Конники обратились с заявлением в полицию.