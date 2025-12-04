Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Владельцы лошадей после сноса конюшен на ростовском ипподроме обратились в полицию

Владельцы лошадей после сноса конюшен на ростовском ипподроме обратились в полицию
Владельцы лошадей после сноса конюшен на ростовском ипподроме обратились в полицию. Об этом информирует портал DonDay со ссылкой на представителя конного сообщества Надежду Зубкову.

Новость о его закрытии появилась 10 октября. Покинуть территорию конникам было необходимо до 28 ноября. Представители конного сообществ в день закрытия отказались покидать территорию, поскольку животных вывозить некуда. Владелец пошел на уступки и разрешил оставить лошадей. Кроме того, от правительства области стало известно, что конникам продлили срок содержания животных до 1 мая 2026 года.

Но 3 декабря произошло то, чего никто не ожидал. На территорию приехала специальная техника и начала сносить летние конюшни в дальней части. Процесс смог остановить лишь замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко, по указанию которого техника покинула территорию, оставив за собой руины.

Предварительно, было разрушено 20 летних конюшен. Конники обратились с заявлением в полицию.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.