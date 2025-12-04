Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Двое погибли в жутком пожаре в Ростовской области минувшей ночью

Двое погибли в жутком пожаре в Ростовской области минувшей ночью

Тела двоих людей нашли после жуткого пожара в автомобильном вагончике в Ростовской области. Трагедия произошла 3 декабря около десяти часов вечера в хуторе Ясном Багаевского района.

Возгорание мобильного жилого модуля произошло на улице Новоселовской, в доме номер три. О происшествии немедленно сообщили очевидцы.

На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли восемь спасателей МЧС и четыре пожарные машины. Локализовать пожар, охвативший территорию в восемь квадратных метров, удалось только спустя почти четыре часа. После полного тушения в уничтоженном огнем вагончике были обнаружены тела двух жертв.

По данным, полученным от пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, в настоящее время идет процесс установления личностей погибших, а также обстоятельств их гибели.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.