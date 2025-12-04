Двое погибли в жутком пожаре в Ростовской области минувшей ночью

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Тела двоих людей нашли после жуткого пожара в автомобильном вагончике в Ростовской области. Трагедия произошла 3 декабря около десяти часов вечера в хуторе Ясном Багаевского района.Возгорание мобильного жилого модуля произошло на улице Новоселовской, в доме номер три. О происшествии немедленно сообщили очевидцы.На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли восемь спасателей МЧС и четыре пожарные машины. Локализовать пожар, охвативший территорию в восемь квадратных метров, удалось только спустя почти четыре часа. После полного тушения в уничтоженном огнем вагончике были обнаружены тела двух жертв.По данным, полученным от пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, в настоящее время идет процесс установления личностей погибших, а также обстоятельств их гибели.