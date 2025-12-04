Фото: Дондей

Конники подсчитали предварительный ущерб на ипподроме Ростова после сноса конюшен. Об этом сообщает портал DonDay.3 декабря днем на территорию прибыла спецтехника и начала демонтировать летние конюшни в дальнем дворе. Это событие вызвало у всех шок. Представительница конного сообщества позвонила в правительство региона. Только после вмешательства замгубернатора Владимира Ревенко процесс демонтажа был остановлен.Кроме того, стало известно, что срок аренды помещений продлили конникам до 1 мая 2026 года. Но это не помешало владельцу приступить к процессу сноса чужого имущества на своей территории.Предварительно, на дальнем дворе снесли 20 летних конюшен (в каждой ячейке постройки помещается одна лошадь, их называют денниками).Вероятно, тем, кто инициировал снос, придется оплатить восстановление конюшен. Подсчет ущерба продолжается, возможно, количество снесенных помещений окажется больше.