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В Ростове снесут еще три исторических здания. Соответствующие документы появились на сайте городской администрации 30 июля.По данным открытых источников, здание по адресу: Тургеневская, 77 было возведено в 1880 году. Это двухэтажный дом, площадь которого составляет 333,40 квадратных метра. В 2021 году он был признан аварийным.Здание, расположенное по адресу: Соборный переулок, 3/13, было построено в 1899 году. Старинный одноэтажный дом площадью 592,5 квадратных метра в 2020 году признан аварийным.Двухэтажный дом, расположенный по адресу: Доломановский переулок, 81/182, был построен в 1909 году. Общая площадь всех помещений составляет 215,2 квадратных метра. И это здание признано аварийным и подлежит сносу.