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В Ростове планируют снести еще два старинных здания. Документы появились на сайте администрации города 20 марта.В Ростове планируют снести два исторических здания. Соответствующий документ опубликовали на сайте администрации города 20 марта.Аварийным и подлежащим сносу признан дом на улице Социалистической, 93. Здание было построено в 1952 году. Статуса культурного наследия у исторической постройки нет. Площадь земельного участка - 267 квадратных метров.Также дом на улице 23-я Линия, 15/8 признан аварийным и подлежащим сносу. Одноэтажное здание построили в 1885 году. Площадь земельного участка составляет 722 квадратных метра.Землю изымут для муниципальных нужд.