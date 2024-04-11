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В Ростове снесут здание со 100-летней историей

В Ростове снесут здание со 100-летней историей
В Ростове снесут еще одно старинное здание. Соответствующий документ появился на сайте администрации города 9 апреля.

Дом находится на улице Социалистическая, 115А. Двухэтажное здание было построено в 1918 году.

Для муниципальных нужд изымут Земельный участок площадью 520 квадратных метров, 10 квартир и одно нежилое помещение.

После независимой оценки выкупную стоимость предложат владельцам.

- При недостижении с собственниками соглашения об изъятии объектов недвижимого имущества правовому управлению Администрации города Ростова-на-Дону предъявить в суд иски об изъятии объектов недвижимости, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Ростова аварийным и подлежащим сносу признан старинный дом на проспекте Чехова, 10. Здание было построено в 1872 году.
Фото: Яндекс Карты
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