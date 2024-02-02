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В Ростове снесут сразу несколько старинных домов. Здания признали аварийными. Соответствующие документы опубликовали на сайте администрации города.По информации из открытых источников, доходный дом Савельева по адресу 8-я линия, 50 был построен в 1927 году, площадь составляет 547,5 квадратных метров. Снесут также дом на Лермонтовской,46, который построили в 1894 году. Площадь здания составляет 747,9 квадратных метров. Старинный дом 1913 года постройки на Республиканской, 76 в числе тех, которые сносят. Площадь составляет 820,3 квадратных метров. Дом на Токарной, 82/2 построен в 1939 году, общей площадью 796, 89 квадратных метров тоже будет снесен.Ни у одного из домов нет статуса культурного наследия.Также аварийными и подлежащими сносу признаны дома на 25-ой линии, 26; 38-ой линии, 6; Города Волос, 122;Напомним, в декабре прошлого года власти сообщали, что снесут еще два дома - на Малюгиной, 107 и на Республиканской, 157/31.