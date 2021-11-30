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В Ростове самыми дорогими оказались мясо, молочка и хлеб

В Ростове самыми дорогими оказались мясо, молочка и хлеб

Ростов остается одним из лидеров по дороговизне продуктов в регионе. Ростовстат разместил данные о средней цене товаров донской продуктовой корзины.

В основном дорогими в Ростове являются мясо и молочные продукты. Килограмм баранины в донской столице стоит 489 рублей, хотя в Шахтах его можно купить за 417 рублей. Зато свинина в Ростове по-прежнему самая дешевая - 318 рублей за килограмм. Так что остается либо свинина в Ростове, либо баранина в области.

Цены на молочку в Ростове также традиционно завышены. За килограмм творога нужно отдать 378 рублей. В Таганроге этот продукт стоит 341 рубль. Ранее он был самым дешевым в Миллерово, но неравномерный рост цен изменил рейтинг городов с самыми дешевыми продуктами.

Завышенными остаются в южной столице цены на хлеб из ржаной и пшеничной муки. Килограмм стоит 65 и 56 рублей соответственно. Самым дешевым ржаной хлеб оказался в Шахтах - 51 рубль. Пшеничный хлеб в Миллерово стоит 46 рублей.

Несмотря на повсеместное подорожание яиц, самыми дешевыми они оказались в Ростове - 80 рублей за десяток против 84 рублей в Волгодонске.
Фото: yandex.ru
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