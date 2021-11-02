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В Ростове самыми дорогими оказались мясо, крупы и хлеб

В Ростове самыми дорогими оказались мясо, крупы и хлеб

В Ростове дорого обходится покупка мяса, круп и хлеба. Об этом свидетельствуют данные Росстата о средней цене товаров продуктовой корзины региона.

В Ростове-на-Дону стоимость баранины составляет 485 рублей за килограмм. Для сравнения: в Шахтах килограмм этого мяса можно купить за 415 рублей. Разница в целом ощутима. Однако, в Ростове можно купить дешевую свинину по цене 325 рублей за килограмм.

В Ростове также самыми дорогими являются крупы. За килограмм гречневой крупы нужно отдать 98 рублей, а в Миллерово стоимость этого продукта составляет 92 рубля. Пшено в Ростове стоит 50 рублей за килограмм, а в Сальске на 10 рублей дешевле - 40 рублей за тот же вес.

Завышенными остаются на Дону цены на хлеб из ржаной и пшеничной муки. Килограмм стоит 65 и 56 рублей соответственно. В Шахтах оказался самый дешевый ржаной хлеб - всего 51 рубль за килограмм.

При этом самая дешевая пшеничная мука - в Ростове: 40 рублей против 44 рублей в Таганроге.
Фото: rostov.mk.ru
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