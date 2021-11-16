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Мясо, хлеб и молочка самые дорогие – в Ростове

Мясо, хлеб и молочка самые дорогие – в Ростове

Ростов продолжает оставаться лидером по числу самых дорогих продуктов в регионе. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата о средней цене товаров продуктовой корзины региона.

По большей части самые высокие цены на мясо и молочные продукты остаются в Ростове. В донской столице килограмм баранины стоит 489 рублей, хотя в Шахтах его можно купить за 417 рублей. Разница более чем ощутима. Зато в Ростове самые низкие цены на свинину - 321 рубль за килограмм. Так что если нужно мясо, лучше брать свинину или ехать в область.

Самой дорогой в Ростове также является молочка. За килограмм творога нужно отдать 378 рублей, а в Миллерово стоимость этого продукта составляет 337 рублей. Ранее этот продукт был самым дешевым в Таганроге, однако подорожание внесло свои коррективы в список городов с самыми дешевыми продуктами.

Сыры твердых и мягких сортов в Ростове стоят 596 рублей за килограмм. В Миллерово их стоимость равна 547 рублям.

Завышенными остаются в южной столице цены на хлеб из ржаной и пшеничной муки. Килограмм стоит 64 и 56 рублей соответственно. В Шахтах оказался самый дешевый ржаной хлеб - всего 51 рубль за килограмм. Пшеничный хлеб в Миллерово стоит 45 рублей.

При этом на фоне повышения цен на яйца самые дешевые оказались в Ростове - 78 рублей против 83 рублей в Волгодонске.
Фото: aif.ua
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